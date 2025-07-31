Овчинский: Новый жилой квартал по реновации построят по проекту КРТ на западе Москвы
В рамках программы комплексного развития территории будут реорганизованы два участка суммарной площадью 2,45 га в районе Очаково-Матвеевское (ЗАО), проект решения опубликован на портале столичного правительства. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
Реализация проекта позволит построить комфортный квартал на улицах Наташи Ковшовой и Озерной. В частности, на улице Наташи Ковшовой будут построены жилые дома по программе реновации площадью свыше 75 тысяч квадратных метров. «Ориентировочная площадь квартир в них составит 44 тысячи “квадратов”. В новое жилье смогут переехать около 1600 москвичей. За счет того, что первые этажи спроектируют нежилыми и разместят там предприятия малого и среднего бизнеса, здесь появится более 200 рабочих мест», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Кроме того, строители выполнят благоустройство на участке на Озерной улице.
Поблизости от реорганизуемых участков находится станция Очаково МЦД-4, также рядом расположены кафе, аптеки, магазины, поликлиники, школы и ландшафтный заказник «Долина реки Очаковки».
Ранее столичный мэр Сергей Собянин подвел итоги пятилетия программы КРТ в Москве. Сегодня в Москве по его поручению реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.
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