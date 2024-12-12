Овчинский: Новый жилой комплекс по программе реновации построили на севере Москвы
Новый жилой комплекс в рамках программы реновации ветхого жилья построили на Кронштадтском бульваре (Головинский район, САО). Его площадь составляет 14 тысяч «квадратов», заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По словам главы департамента, в двухсекционном здании переменной этажности предусмотрены 134 квартиры. На нежилом первом этаже откроются пункты выдачи товаров, сервисы, магазины и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. В непосредственной близости находятся библиотека, больницы, образовательные учреждения и станция метро «Водный стадион».
Входные группы украсили витражами, а на фасаде находятся корзины для кондиционеров. Также в доме установлены четыре лифта грузоподъемностью 1000 кг и 630 кг.
Кроме того, строители благоустроили придомовую территорию.
Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все новые дома, которые будут построены в рамках программы реновации, снабдят необходимой инфраструктурой: социально-культурными учреждениями, школами и детсадами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Новосибирске неизвестный ограбил отделение банка на 9 млн рублей
- В Москве начали увеличивать подачу тепла в квартиры из-за ожидаемого похолодания
- Певица Селена Гомес сообщила о помолвке с продюсером Бенни Бланко
- Роспотребнадзор поставит мобильные лаборатории в семь стран
- Попова призвала предупредить риски по переходу птичьего гриппа на людей
- Россия запретит ввоз семян подсолнечника и кукурузы из четырех стран
- Конгресс США вычеркнул ленд-лиз Украине из военного бюджета США на 2025 год
- Кабмин выделил более 10,5 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов России
- СМИ: «Химки» могут снятся с турнира в РПЛ из-за ареста основного инвестора
- В ОБСЕ начнут готовить Украину к вступлению в ЕС и НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru