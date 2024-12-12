Овчинский: Новый жилой комплекс по программе реновации построили на севере Москвы

Новый жилой комплекс в рамках программы реновации ветхого жилья построили на Кронштадтском бульваре (Головинский район, САО). Его площадь составляет 14 тысяч «квадратов», заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По словам главы департамента, в двухсекционном здании переменной этажности предусмотрены 134 квартиры. На нежилом первом этаже откроются пункты выдачи товаров, сервисы, магазины и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры. В непосредственной близости находятся библиотека, больницы, образовательные учреждения и станция метро «Водный стадион».

Входные группы украсили витражами, а на фасаде находятся корзины для кондиционеров. Также в доме установлены четыре лифта грузоподъемностью 1000 кг и 630 кг.

Кроме того, строители благоустроили придомовую территорию.

Ранее столичный мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что все новые дома, которые будут построены в рамках программы реновации, снабдят необходимой инфраструктурой: социально-культурными учреждениями, школами и детсадами.

