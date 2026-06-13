Овчинский: Новый офисный комплекс построят рядом с метро «Динамо»

Новый офисный комплекс MIND появится в районе Аэропорт (САО), уже согласовано архитектурно-градостроительное решение. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Рядом расположены станция «Петровский парк» Большой кольцевой линии метро, станция «Динамо» Замоскворецкой линии, а также Ленинградский проспект.

«Офисный комплекс возведут на территории нового жилого квартала. Это отражает современную тенденцию развития городской среды – деловые районы формируются вместе с жилой застройкой. Офисное здание площадью около 34 тысяч квадратных метров визуально напомнит перевернутую пирамиду. Благодаря такой форме площадь этажей постепенно увеличивается по мере роста высоты здания», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Облик комплекса будет меняться в зависимости от времени суток, освещения и ракурса благодаря многослойному оформлению фасада. Ожидается, что здание начнут строить уже в 2026 году, добавил он.

В облицовке фасадов используется не только стекло, но и долговечный и экологичный переработанный алюминий. В интерьере будут сочетаться живые растения, натуральное дерево и алюминий. Кроме того, на территории оборудуют площадки для фитнеса. Также посетители и резиденты смогут пользоваться близлежащими фитнес-клубами, торговым центром, магазинами и кафе.

На севере Москвы в реновацию вошли 515 домов в 13 районах округа. Всего по программе реновации в САО новые квартиры получат около 109 тысяч жителей.

