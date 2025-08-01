Овчинский: Новый многофункциональный комплекс построят в Метрогородке
Новый многофункциональный центр появится на востоке столицы. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По его словам, в настоящее время на объекте идут монолитные работы по возведению 13 этажа здания.
Новый многофункциональный центр разместится на Тагильской улице неподалеку от станции МЦК Бульвар Рокоссовского.
«Бизнес-центр расширит деловую инфраструктуру в районе и создаст благоприятную среду для развития бизнеса. Его корпус высотой 26 этажей общей площадью 60,7 тысячи квадратных метров будет включать разнообразные рабочие пространства, в том числе многоуровневые офисы с панорамным остеклением», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Он также рассказал, что новостройку оборудуют «умными» инженерными системами. В здании разместят супермаркет площадью 1,5 тысячи квадратных метров, коворкинг, кафе и лаундж-зоны, а также трехуровневую парковку на 200 машино-мест. Ввести в эксплуатацию новый многофункциональный центр планируется в 2026 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru