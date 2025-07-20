Овчинский: Новый культурно-досуговый центр появится на востоке Москвы
Новый культурно-досуговый центр появится на востоке Москвы в бывшей промзоне «Соколиная Гора» в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
«Площадь современного здания составит 10 тысяч квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По словам Овчинского, новое учреждение будет доступно для всех жителей планируемого к строительству микрорайона, который разместится в рамках КРТ на площади около 24 гектаров.
Вместе с жильем планируется построить около 163 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового назначения, включая офисные помещения, торговые точки, заведения общественного питания и другие сооружения, отметил Овчинский.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в рамках КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон формируются дороги, комфортабельное жилье и вся необходимая социальная и бытовая инфраструктура. В настоящее время в столице находится на разных стадиях разработки и реализации 336 проектов КРТ общей площадью свыше 4,2 тысячи гектаров.
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