Овчинский: Новый ФОК появится на северо-востоке Москвы
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью порядка 20,4 тысячи «квадратов» появится в Останкинском районе (СВАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Комплекс построят на пересечении 1-й Останкинской улицы и 5-го Останкинского переулка, в 15 минутах ходьбы от станции «ВДНХ» Московского метрополитена. Район, где построят ФОК, отличается удобной транспортной доступностью.
Проектом предусмотрены спорткомплекс с открытыми и крытыми бассейнами, а также парковка на 297 мест. «Под помещения спортивного комплекса отведут весь пятый этаж, а также левое крыло здания на третьем и четвертом этажах. Здесь будут тренажерный зал и зал для групповых занятий, а также четыре закрытых и три открытых бассейна, зона японских бань», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Отделку здания выполнят при помощи современных высококачественных материалов.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о планах масштабного обновления районных спортивных объектов.
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