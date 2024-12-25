Овчинский: Новый фок построили на юго-западе Москвы

Строители закончили возведение частного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в ЮЗАО (район Южное Бутово, улица Горчакова, строение 21). Площадь объекта составила свыше 5000 «квадратов», он был построен за счет инвестора. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

В непосредственной близости от ФОК находится станция метро «Улица Горчакова».

Овчинский добавил, что ФОК удобен в том числе для маломобильных горожан. Здесь находятся зал для кроссфита, тренажерный зал, универсальные спортивные залы, банный комплекс, детский бассейн размером 8х4 метра и 25-метровый бассейн для взрослых. Он также отметил, что при отделке использовались система навесных вентилируемых фасадов из фиброцементных панелей и металлокассет, а также витражи.

Строительство объекта контролировал Мосгосстройнадзор.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поделился планами по строительству социальных объектов в Москве.

