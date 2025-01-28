Овчинский: Новый дом по программе реновации строится на западе Москвы

Новый дом в рамках программы реновации ветхого жилья появится в районе Проспект Вернадского (ЗАО). Площадь новостройки превысит 43 тысячи «квадратов», заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, новый ЖК будет включать в себя четыре корпуса переменной этажности. Из 364 квартир шесть приспособят для маломобильных москвичей — расширят дверные проемы и коридоры и установят специальную сантехнику. На нежилых первых этажах разместятся объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Новый дом будет находиться поблизости от станций БКЛ и Сокольнической линии «Проспект Вернадского», детских образовательных учреждений, частных и государственных медучреждений, кафе, салонов красоты и других объектов инфраструктуры. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, устройство инженерных сетей и монтаж фасадов, добавил Овчинский.

Кроме того, строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию, оборудуют зону отдыха, спортивную и детскую площадки.

Новое здание гармонично впишется в существующую застройку района. Для удобства жильцов в доме установят 16 лифтов грузоподъемностью 400 и 1000 кг.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о включении девяти новых площадок в программу реновации в пяти столичных районах. Он также поручил вдвое ускорить реализацию программы реновации.

