Овчинский: Новый дом по программе реновации появится в Котловке

Новый дом в рамках программы реновации ветхого жилья появится на улице Кржижановского (район Котловка, ЮЗАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, суммарная площадь дома превысит 40 тысяч «квадратов», а девять квартир из 368 приспособят для маломобильных москвичей. «Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы», – заявил Овчинский.

Новый дом органично впишется в существующую застройку района. Для удобства жильцов установят восемь лифтов грузоподъемностью 400 и 1 000 килограммов.

Кроме того, строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию, оборудуют зону отдыха, спортивную и детскую площадки.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поздравил 200-тысячного москвича, который приступил к переселению по программе реновации. Кроме того, градоначальник поручил вдвое нарастить темпы реализации программы реновации.

