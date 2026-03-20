Овчинский: Новый дом по программе реновации построят в районе Соколиная Гора
Новый дом по программе реновации ветхого жилья построят на 5-й улице Соколиной Горы (район Соколиная Гора, ВАО), внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«На земельном участке площадью в 0,62 гектара предусмотрено размещение жилого дома по программе реновации с предельной площадью 45 тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. На нежилых первых этажах появятся объекты бытового и торгового назначения. Также устроители озеленят и благоустроят прилегающую территорию.
Недалеко от будущей новостройки расположена станция метро «Шоссе Энтузиастов», также рядом находится Измайловский лесопарк.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о включении в программу реновации еще пяти площадок. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.
Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
