Овчинский: Новый дом по программе реновации построят в районе Богородское

Новый дом по программе реновации ветхого жилья построят в Погонном проезде (район Богородское, ВАО), выдан соответствующий градостроительный план земельного участка (ГПЗУ). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Площадь земельного участка, отведенного под строительство, составляет 0,76 га, а суммарная площадь квартир достигнет порядка 15 тысяч квадратных метров. Также рабочие благоустроят двор, а на нежилых первых этажах откроются магазины и другие предприятия сферы услуг. «Новостройка на востоке столицы будет возведена с соблюдением актуальных московских стандартов качества: расселенные из домов старого фонда жители получат квартиры с готовой отделкой, энергоэффективными инженерными системами и безбарьерной средой», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В районе уже имеется вся необходимая инфраструктура, а рядом расположен парк «Друзья леса».

В ГПЗУ указаны сведения об объектах, которые можно построить на участке, а также об их максимальных параметрах.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, как программа реновации помогает создавать безбарьерную среду для маломобильных москвичей. Он также поручил вдвое ускорить темпы реализации программы.

Высокие темпы строительства жилых домов в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

