Овчинский: Новый детсад во Внуково готов на 55%
Рабочие завершили строительство монолита и выполняют монтаж внутренних перегородок и внешних стен в будущем детсаду в ЖК «Квартал Западный». Также строители начали монтаж внутренних инженерных систем, подключение здания к внешним инженерным сетям и чистовую отделку фасада. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.
Детсад появится близ деревни Большое Свинорье (район Внуково, НАО). Это важный элемент в социальной инфраструктуре нового квартала.
Трехэтажное здание площадью более 3000 «квадратов» рассчитано на 250 детей. Проектом, помимо 10 групповых ячеек, предусмотрены раздевалка, буфетная, спальная и игровая зоны, а также музыкальный и физкультурный залы, медпункт с процедурным кабинетом и пищеблок полного технологического цикла. Самые младшие воспитанники будут находиться на первом этаже. «В настоящий момент детский сад готов на 55%. Завершить строительство девелопер планирует в 2026 году, после чего передаст объект в систему столичного образования», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
На прилегающей территории будут находиться десять прогулочных зон и две спортивные площадки с игровыми комплексами и теневыми навесами. Кроме того, рабочие выполнят комплексное озеленение.
Строительство соцобъектов в Москве отвечает задачам и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
