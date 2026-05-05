Овчинский: Новый деловой центр появится в районе Щукино

Новый бизнес-центр построят на Авиационной улице (район Щукино, СЗАО), согласовано архитектурно-градостроительное решение. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



Реализация проекта позволит создать новые рабочие места и сформировать деловое пространство.



Площадь девятиэтажного комплекса составит порядка 16 тысяч квадратных метров, также предусмотрен подземный уровень. Внутри будут находиться коммерческая инфраструктура для резидентов и деловые пространства, сказал Овчинский. «Реализация проекта позволит преобразовать функционально устаревшие территории в удобную и комфортную городскую среду. Благодаря умеренной высотности и продуманным архитектурным решениям объект органично впишется в природное окружение и сложившуюся городскую застройку», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Новое здание будет отличаться выразительным силуэтом, а на первом этаже проектом предусмотрена входная группа с торговыми помещениями и лобби. Кроме того, на первом уровне будут находиться зарядные станции для электромобилей, велостоянки, раздевалки с душевыми, постаматы и вендинговые автоматы, а также зоны ожидания курьеров.



Поблизости находятся МЦД-2 Стрешнево и станция метро «Щукинская», Всехсвятская роща, Щукинский парк и парк «Покровское-Стрешнево». Автомобильная доступность обеспечивает быстрые выезды на ТТК, МКАД и в центр города.



Щукино — активно развивающийся район СЗАО Москвы. В программу реновации вошли 432 дома в шести районах округа. В частности, в новое жилье по программе переедут жители 42 домов района Щукино.

