Овчинский: Новый бизнес-центр построили на юго-западе Москвы
Завершилось строительство нового бизнес-центра на юго-западе Москвы. Объект расположен рядом со станцией «Калужская» по адресу: Обручева, дом 23Е. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
«Бизнес-центр площадью 29,5 тысячи квадратных метров имеет выразительную архитектуру: фасад разделен на четыре смысловые зоны. Нижние этажи отделаны полуструктурным остеклением, среднюю часть оформили “зубчатыми” стенами из сэндвич-панелей металлического цвета, а верхние уровни украсили дополнительными накладными ламелями. Такое решение придает зданию динамичный, современный облик, который меняется в зависимости от ракурса и освещения», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Подземная часть здания включает четыре уровня. На трех из них расположен паркинг на 162 машино-места и технические помещения. Четвертый уровень оборудован подвалом, пожарным постом, диспетчерской и дополнительными машино-местами.
На первом этаже торгового центра располагаются вестибюль, торговые площади и заведения общественного питания. Второй этаж предназначен для офиса управляющей компании, ресторана и физкультурно-оздоровительного комплекса. Все остальные этажи, начиная с третьего, отведены под офисные помещения.
Здание оснащено автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и внутренним пожарным водопроводом. Благоустройство территории и собственная парковка призваны снизить транспортную нагрузку на прилегающие улицы.
Юго-Западный административный округ активно развивается за счет объемов строительства. В том числе, 512 домов ЮЗАО включены в программу реновации. На данной территории ведется строительство более 20 новостроек.
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