Овчинский: Новостройку по программе реновации возводят на юге Москвы
На юге Москвы в районе Даниловский началось строительство дома по программе реновации общей площадью более 15,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«В Даниловском районе началось возведение дома по программе реновации на 176 квартир», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По словам Овчинского, здание будет гармонично вписано в существующую застройку и инфраструктуру, обеспечив жителям комфортную городскую среду. В непосредственной близости расположены образовательные и медицинские учреждения, торговые центры, станции метро «Дубровка» и «Автозаводская», а также одноимённые станции Московского центрального кольца.
На данный момент на строительной площадке завершается разработка котлована, ведётся устройство фундаментной плиты.
В новом доме будут установлены четыре лифта, два из которых соединят подземный паркинг с жилыми этажами. Первые этажи здания отведены под нежилые помещения: здесь расположатся просторный вестибюль, комната для консьержа и колясочная. В помещениях с отдельным входом смогут разместиться аптеки, магазины, кафе и другие объекты социально-бытового назначения.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона жителей Москвы и предполагает расселение 5176 домов. Ранее Сергей Собянин дал поручение увеличить темпы реализации программы вдвое.
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