Овчинский: Новостройка по программе реновации появится на 6-й Кожуховской улице

Новостройка по программе реновации появится на 6-й Кожуховской улице в Южнопортовом районе Юго-Восточного административного округа Москвы. О деталях проекта рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«На земельном участке площадью 0,21 гектара возведут жилой дом предельной площадью 11 тысяч квадратных метров. Первые этажи будут спроектированы с учетом комфорта жителей: в здании обустроят просторные холлы, помещения для консьержей и хранения детских колясок», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первые этажи здания будут выделены под коммерческие объекты, там откроются аптеки, кафе, пункты выдачи заказов и многое другое. Рядом с новостройкой также расположены школа и детский сад, есть поликлиники и магазины, пешком можно добраться до метро «Кожуховская».

Столичная программа реновации функционирует с лета 2017 года, она затронет почти миллион граждан, расселение коснется более пяти тысяч домов. До этого глава города Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза. Москва остается лидером среди регионов по объемам строительства жилья.

