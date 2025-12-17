Овчинский: Новостройка по программе «Московские кварталы» появится в Троицке

Новостройку по программе «Московские кварталы» возведут на Спортивной улице (Троицк), внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки участка земли площадью 0,67 га. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Новостройка появится в районе с развитой инфраструктурой и станет частью благоустроенного жилого квартала», — отметил он. Поблизости с будущим зданием расположены поликлиника, торговый центр и школы, а в будущем построят станцию метро «Троицк».

Кроме того, строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

В правилах землепользования и застройки указаны возможное использование земельных участков и то, какие объекты на них можно построить. Также здесь оговорены виды деятельность в определенных местах и требования к проектированию и возведению домов.

Квартиры по проекту «Московские кварталы» можно приобрести на электронных аукционах и через прямые продажи, причем как на стадии строительства с привлечением средств дольщиков, так и в готовых домах. Коммерческие помещения и машины места доступны на столичной инвестиционной площадке и на торговой площадке «Росэлторг», где их можно выкупить через аукцион.

