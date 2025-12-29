Овчинский: Новогодние поздравления появились на московских стройках

Свыше 100 башенных кранов и баннерных сеток на московских стройках украсили новогодними поздравлениями, гербом Москвы и логотипом столичного Комплекса градостроительной политики и строительства. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Горожане увидят на московских стройках новогодние пожелания, а также герб Москвы и логотип Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Башенные краны и баннеры с поздравлениями можно увидеть, например, на стройплощадках Международной академии хоккея Александра Овечкина и многофункционального комплекса “Олимпийский”. Второй год подряд поздравления на высоте – символ зимы в Москве», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы. Министр также добавил, что украшения строительных объектов вписываются в московский праздничный антураж.

На башенных кранах появятся слоганы «Новый год — новый дом», «Новый год — новые вершины», «Строим праздник для всех» и «Строим мечты вместе».

Для праздничного декора создавались особые дизайн-макеты, которые выполнили в яркой цветовой гамме.

