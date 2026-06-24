Овчинский: Новое офисное здание построят в районе Лефортово

Новое офисное здание построят на Авиамоторной улице (район Лефортово, ЮВАО), внесены соответствующие изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, площадь земельного участка составляет 0,21 га, а наземная площадь объекта достигнет примерно 8700 квадратных метров. Его появление также позволит создать дополнительную инфраструктуру для местных жителей. «Подобные современные строения предусматривают наличие на первых этажах кафе, сервисных служб, банков, аптек и других общественных пространств. Благодаря этому жителям будет максимально удобно получать повседневные услуги рядом с домом», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Поблизости расположены станция метро «Авиамоторная», одноименная станция МЦД, а также платформы МЦД и МЦК Андроновка. Местные жители смогут пользоваться развитой городской инфраструктурой, экономя время на поездках.

Кроме того, ЮВАО стал одним из лидеров по реализации программы реновации ветхого жилья. Так, в прошлом году почти 5200 жителей округа переехали из 77 старых домов в новые здания, заключив соответствующие договоры. Также на юго-востоке Москвы освободили в 2025 году 29 новых площадок для строительства по реновации.

В ПЗЗ указаны нормы и требования, регулирующие использование земельных участков и определяющие, что на них можно построить. Они также определяют разрешенные виды деятельности и требования к проектированию и строительству зданий.

