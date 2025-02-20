Овчинский: Новая школа в районе Покровское-Стрешнево построена на 70%

В рамках развития территории бывшего Тушинского аэродрома будет построена школа на 850 мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.



По его словам, строительная готовность будущей школы на сегодняшний день составляет около 70%. Трехэтажное здание площадью 22,5 тыс. кв.м. войдет в состав ЖК «Holland Park» на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево.



«Помимо универсальных и специализированных учебных кабинетов, в здании предусмотрены два спортивных зала, медицинский блок, пищеблок полного технологического цикла, а также амфитеатр для проведения уроков и школьных мероприятий», - сказал Овчинский.



Он также отметил, что на прилегающей территории появятся беговая дорожка и площадки для разных видов спорта: мини-футбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса и гимнастики.



Вместе с тем в здании будут разграничены входные группы для младшеклассников и старших школьников, добавил глава департамента.



Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что на территории Тушинского аэродрома построили школу на 825 мест.

