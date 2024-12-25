Овчинский: Новая школа на 775 мест появится на северо-западе Москвы
Новая школа на 775 мест появится на северо-западе Москвы (улица Шеногина, район Хорошево-Мневники). Объект готов на 75%, ведутся отделочные работы. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Образовательное учреждение откроется в составе ЖК «Сидней Сити». В качестве девелопера выступает ГК «ФСК».
По словам Овчинского, площадь здания переменной этажности составляет около 15 тысяч «квадратов». Здесь, помимо универсальных и специализированных кабинетов, появятся лабораторно-исследовательский комплекс, робо-класс и ИТ-полигон. Кроме того, в школе появятся два спортивных зала площадью 300 и 560 «квадратов». Образовательное учреждение передадут городу после окончания строительных работ. Для учащихся начальных классов предусмотрен отдельный вход.
Кроме того, проектом в школе предусмотрены медиатека с пространством для групповых и индивидуальных занятий, многофункциональное многосветное пространство для проведения мероприятий и медицинский кабинет.
Также строители благоустроят прилегающую территорию — здесь появятся школьный стадион, площадка для линеек, а также несколько площадок для тихого отдыха и подвижных игр.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о реорганизации экс-промзоны «Силикатные улицы».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru