Овчинский: Новая школа на 775 мест появится на северо-западе Москвы

Новая школа на 775 мест появится на северо-западе Москвы (улица Шеногина, район Хорошево-Мневники). Объект готов на 75%, ведутся отделочные работы. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Образовательное учреждение откроется в составе ЖК «Сидней Сити». В качестве девелопера выступает ГК «ФСК».

По словам Овчинского, площадь здания переменной этажности составляет около 15 тысяч «квадратов». Здесь, помимо универсальных и специализированных кабинетов, появятся лабораторно-исследовательский комплекс, робо-класс и ИТ-полигон. Кроме того, в школе появятся два спортивных зала площадью 300 и 560 «квадратов». Образовательное учреждение передадут городу после окончания строительных работ. Для учащихся начальных классов предусмотрен отдельный вход.

Кроме того, проектом в школе предусмотрены медиатека с пространством для групповых и индивидуальных занятий, многофункциональное многосветное пространство для проведения мероприятий и медицинский кабинет.

Также строители благоустроят прилегающую территорию — здесь появятся школьный стадион, площадка для линеек, а также несколько площадок для тихого отдыха и подвижных игр.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о реорганизации экс-промзоны «Силикатные улицы».

