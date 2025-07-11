Овчинский: Новая фотовыставка открылась в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ
Посвященная знаковым объектам Москвы и Дню архитектора новая фотовыставка открылась в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ. На 12 световых экранах представлены современные и исторические снимки свыше 20 столичных достопримечательностей, заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Бесплатная выставка открыта до 31 августа включительно, каждый день, кроме понедельника, с 10:00 до 20:00.
Овчинский назвал новую выставку летописью столичной архитектуры, где каждая фотография повествует об уникальной истории зданий, создающих уникальный облик Москвы. «В экспозиции представлены знаковые памятники архитектуры: от легендарных сталинских высоток, визитной карточки города, до величественных вокзалов, соединяющих разные эпохи и стили. Здесь же можно увидеть инновационную Шуховскую башню и культурные учреждения. В рамках выставки гости также смогут изучить историческое здание Большого театра, авангардный дом Наркомфина, Российскую государственную библиотеку и Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Фотографии каждого из объектов сопровождает справка, содержащая описание архитектуры и историческую значимость достопримечательности.
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