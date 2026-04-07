Овчинский: Неделя космоса пройдет в павильоне «Макет Москвы»

С 7 по 12 апреля павильон «Макет Москвы» совместно с Центром «Космонавтика и авиация» проведет Неделю космоса — серию интерактивных мероприятий для взрослых и детей, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Гости павильона смогут отметить Всемирный день авиации и космонавтики на фоне самого точного архитектурного макета столицы. Мы сделали программу такой, чтобы космос стал ближе и понятнее каждому – через игру, живое общение и личное участие. Подобные проекты не только помогают нашим гостям узнавать новое и расширять кругозор, но и укрепляют статус столицы как центра прорывных технологических и урбанистических решений», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Гостей ждёт ежедневная космическая викторина с памятными призами: она будет проходить трижды в день — в 12:40, 15:40 и 18:40. Дополнят программу лекции старших экскурсоводов Центра «Космонавтика и авиация»: 9 апреля в 18:00 состоится лекция «Лыжня, Анастасия и Лосиное Гнездо: взгляд народов России на небесный свод», 11 апреля в 17:00 — «Жизнь за пределами колыбели: мечты и концепции», а 12 апреля в 18:00 гости смогут послушать лекцию «Маяки в океане звёзд».

Для юных посетителей 12 апреля в павильоне № 58 Музея славянской письменности «Слово» проведут мастер‑класс по созданию космического панно — дети не только узнают что‑то новое, но и создадут собственный художественный проект.

Атмосферу праздника поддержат светотехнические шоу: они будут проходить каждые 30 минут на протяжении всей недели — с 11:00 до 19:30, за исключением времени лекций. Короткие, но эффектные представления помогут ощутить масштаб и красоту космоса.

Павильон «Макет Москвы», открытый в 2017 году при участии мэра Москвы Сергея Собянина, можно посетить бесплатно ежедневно с 10:00 до 20:00. С расписанием мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте.



