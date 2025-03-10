Овчинский: Назначены подрядчики по программе реновации в рамках проектов КРТ
Московский фонд реновации жилой застройки определил подрядчиков для проектирования и возведения новостроек по программе реновации ветхого жилья как оператор четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ) суммарной площадью 10,55 га. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Участки расположены в районах Черемушки, Коньково, Кузьминки и Ярославский. Районы отличаются высокой транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Новые дома построят на части бывшей промзоны и на неэффективно используемых земельных участках. Реализация проекта позволит переселить в новые квартиры около 5000 горожан.
«Первые этажи новостроек спроектируют нежилыми, там смогут открыться объекты социально-бытового назначения. По программе реновации город строит не только современные дома, но и создает качественную городскую инфраструктуру», – подчеркнул Овчинский.
Также строители благоустроят и озеленят прилегающую территорию.
По программе реновации, утвержденной в августе 2017 года, планируется расселить 5176 домов, в новое жилье переедут около миллиона жителей столицы. Москва остается одним из лидеров по объемам строительства, а высокие темпы возведения жилья отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4 200 га.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru