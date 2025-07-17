Овчинский: Начался монтаж фасада из гранита в БЦ у метро «Ленинский проспект»
Строители начали монтаж гранитных плит на фасаде двухуровневого стилобата в БЦ «STONE Ленинский» (Академический район, ЮЗАО). Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Бизнес-центр появится на улице Вавилова, близ станции МЦК «Площадь Гагарина» и станции «Ленинский проспект» Московского метрополитена.
«Бизнес-центр состоит из 12- и 23-этажного корпусов, объединенных стилобатом. Здесь разместятся объекты инфраструктуры площадью около пяти тысяч квадратных метров, доступные как офисным резидентам, так и горожанам. Общая площадь бизнес-центра составит 74 тысячи квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Ввод объекта в эксплуатацию позволит обеспечить работой свыше 6000 человек. Параллельно с отделкой стилобата строители выполняют установку на офисных башнях фасадных панелей. Ожидается, что фасадные работы завершатся осенью 2025 года, а все строительство - в 2026 году.
Для резидентов бизнес-центра построят лаундж-террасу с качелями, местами для отдыха и зонами для работы на открытом воздухе. Также рабочие благоустроят прилегающую территорию и создадут доступное для горожан общественное пространство.
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