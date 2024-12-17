Овчинский: началось строительство последнего корпуса бизнес-парка в Бутырском районе
Сейчас на объекте завершают монолитные работы. Ожидается, что строительство завершится в 2025 году. Об этом заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
В офисном здании площадью свыше 22 тысяч «квадратов» будут находиться 135 офисов, их основная часть разместится со 2-го по 12-й этажи. На первом этаже, помимо небольших офисов, будут находиться точки питания и бытового обслуживания, а также магазины. В здании установят шесть лифтов, отметил он.
По словам главы департамента, группа компаний «Пионер» возводит последнее из шести запланированных офисных зданий в составе бизнес парка «Останкино» в Огородном проезде (район Бутырский, СВАО).
Овчинский добавил, что бизнес-парк строят в рамках программы создания мест приложения труда. В новом корпусе смогут работать 2000 москвичей.
В непосредственной близости находятся остановка МЦД-3 Останкино и станция метро «Бутырская». Новый бизнес-парк стоит не только местом работы для москвичей, но и центром досуга.
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