Овчинский: Началось строительство дома по реновации в Головинском районе

В Головинском районе САО Москвы стартовало строительство дома по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Головинский район – лидер по количеству домов, участвующих в действующей программе реновации на севере Москвы. Жилой комплекс площадью почти 30 тысяч квадратных метров возводится по адресу: Смольная улица, земельный участок № 23», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В новом двухсекционном доме по программе реновации появится 270 квартир, част которых будет адаптирована для маломобильных жителей. Общая жилая площадь превысит 16 тыс. кв. м. На данный момент ведутся монолитные работы в подземной части здания.

Территория вокруг дома обустроена с учётом принципов безбарьерной среды, что обеспечит комфорт для всех жителей.

Рядом с домом находится развитая инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, крупный ТРЦ, остановки транспорта и станции метро «Водный стадион» и «Речной вокзал». Поблизости находятся два парка и канал имени Москвы с Химкинским водохранилищем.

