Овчинский: Началась стройка дома про программе реновации на юге Москвы

Началось строительство нового жилого здания по программе реновации в Нагорном районе на юге Москвы, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Ведется строительство пятисекционного дома площадью коло 60 тысяч квадратных метров, рассчитанного на 642 квартиры. Здание будет расположено по адресу: Криворожская улица, земельный участок 1/3/5, на месте расселенных и снесенных в рамках программы реновации жилых многоэтажек. На текущий момент на площадке возводят монолитные конструкции первого этажа.

«Дом на Криворожской улице, построенный по индивидуальному проекту, станет архитектурной доминантой района. Яркие фасады в карминном оттенке с белыми акцентными вертикалями выгодно выделят здание в городской среде. Интересным решением станет рампа, соединяющая жилой корпус с нежилым зданием, в котором будут располагаться коммерческие помещения», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Здание строится с применением монолитной технологии и современных инженерных решений, что позволяет вести работы круглогодично, независимо от погодных условий, и обеспечивает непрерывность строительного процесса.

Будущие жильцы получат полностью готовые к заселению квартиры с внутренней отделкой, сантехникой, светильниками и прочими элементами интерьера. Будут подключены все инженерные системы, включая лифты, домофоны, системы пожарной безопасности и видеонаблюдения.

Новостройка будет располагаться в 13 минутах ходьбы от станции метро «Нагорная». Рядом с домом — два парка, образовательные и медицинские учреждения и другие объекты социальной инфраструктуры.

Как подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин, программа реновации способствует формированию полноценной жилой среды. Программа, утвержденная в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее глава города поставил задачу удвоить темпы реализации программы. Москва демонстрирует высокие показатели в строительстве, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».