Овчинский: Началась подготовка по возведению дома по реновации в Перово

«Трехсекционное здание переменной этажности рассчитано на 282 квартиры. В них будет выполнена качественная отделка в современном стиле, подключены коммуникации и предусмотрено все необходимое для заселения. На придомовой территории запроектированы две детские и две спортивные площадки, места для отдыха, освещение, озеленение», – рассказал Овчинский.



По его словам, на данный момент на площадке специалисты разбирают старое здание по технологии «умного сноса», которая подразумевает ручной разбор и сортировку материалов для последующей переработки. Использование гидропушки позволяет проводить работы почти без пыли. Началась также подготовка к устройству шпунтового ограждения будущего котлована.



Московский стандарт качества строительства обеспечит системная работа инспекторов «Контроля Москвы». Строительство будет вестись по монолитной технологии, срок службы таких зданий превышает 100 лет. Дом будет состоять из нескольких разновысотных секций, смещенных относительно друг друга. Доминантой всего ансамбля станет высотный акцент - башня.



В шаговой доступности от нового дома находятся учебные заведения, медицинские центры, спортивные секции, а также Терлецкий лесопарк. В пешей доступности расположена станция метро «Перово», а автобусная остановка - напротив дома.

