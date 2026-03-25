Овчинский: На западе столицы было завершено строительство делового комплекса

В столичном районе Фили-Давыдково Западного административного округа Москвы закончилось возведение комплекса из двух офисных зданий общей площадью свыше 21,5 тысячи кв м. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«В столице продолжается активное развитие офисной инфраструктуры, чтобы обеспечить жителей рабочими местами рядом с домом. Высота каждого здания делового комплекса составляет 10 этажей, а площадь – около 11 тысяч кв м», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Каждое из зданий будет оборудовано офисами, подземными паркингами для работников, а также зонами отдыха, точками питания и торговыми галереями, которые располагаются на первом этаже.

Бизнес центры объединены зонами опенспейс, переговорными и ланудж-пространствами. Каждый из них оборудован главным входом со стороны улицы Алексея Свиридова. Магазины и рестораны имеют собственные отдельные входные группы по наружному периметру. Деловой комплекс расположен по адресам: улица Алексея Свиридова, д.9 и д.17, в пешей доступности от метро «Кунцевская» и одноименной станции МЦД.

В районе Фили-Давыдково активно продолжается реализация программы реновации. Всего в программу здесь включено 119 старых домов. Вместо устаревшего жилого фонда возводят высококачественные комфортные новостройки с современным инженерно-техническим обеспечением. Всего в Западном административном округе новые квартиры получат около 104 тысяч москвичей.

