Овчинский: На западе Москвы строят дом по реновации

В Москве в Солнцеве в Западном административном округе в рамках реализации программы реновации возводят ЖК общей площадью примерно 80 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Отмечается, что объект находится на западе столицы на улице Матросова. Там на месте старых домов появится многоквартирный жилой дом из двух корпусов, объединенных подземной автостоянкой.

«В нем предусмотрено 866 квартир. В настоящий момент на объекте завершены монолитные и кровельные работы, ведется монтаж фасадов, обустройство внутренних сетей, установка лифтов и окон. Общая строительная готовность превышает 60%», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Он добавил, что новый дом находится в районе с развитой инфраструктурой в пешей доступности от станции метро «Говорово». Вблизи есть продуктовые магазины, кафе, рестораны, аптеки и остановки общественного транспорта. Кроме того, во дворе нового ЖК оборудуют две детские и спортплощадки, а также две зоны отдыха.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о сдаче нового дома по реновации на Онежской улице в Головинском районе города. В свою очередь заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в Новогирееве все жители 16 старых домов переехали в новые квартиры по реновации.