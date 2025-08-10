Овчинский: На выставке «Та самая Москва» покажут лучшие стройобъекты города
В Центральном выставочном зале «Манеж» на выставке «Та самая Москва» в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» с 7 по 31 августа представляют лучшие стройпроекты столицы. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.
Он уточнил, что гости мероприятия могут увидеть лучшие реализованные проекты в области строительства за последние пять лет с помощью специально разработанной интерактивной 3D-карты Москвы.
Отмечается, что в инсталляции посетители могут выбирать конкретные годы и номинации, после чего на карте они смогут увидеть маркеры с объектами-победителями. Когда гости нажмут на маркер, откроется подробная карточка с фотографией проекта и вся информация о нем, добавили в пресс-службе Департамента градостроительной политики.
«На интерактивной карте можно проследить, как год за годом развивалась столица, какие архитектурные и инфраструктурные решения стали знаковыми для москвичей. Также на выставке представлены победители конкурса этого года, которых традиционно объявили накануне Дня строителя», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Выставка «Та самая Москва» открыта для посетителей с 10:00 до 22:00 все дни, кроме понедельника.
