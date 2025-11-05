Овчинский: На востоке Москвы возвели три новостройки по реновации
В сентябре 2025 года в Восточном административном округе Москвы ввели в эксплуатацию три жилых комплекса в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«На востоке столицы возвели три новостройки, жилая площадь в которых составляет почти 65 тысяч квадратных метров. Они расположены в районе Богородское на Игральной и 1-й Мясниковской улицах, а также на Открытом шоссе», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
В новых домах предусмотрено 1125 квартир, из которых 16 специально приспособлены для людей с ограниченной мобильностью. Подъезды оснащены лифтами, а также включают помещения для консьержей и места для хранения колясок и велосипедов. На первых этажах, которые являются нежилыми, планируется размещение объектов социально‑бытовой инфраструктуры.
Территория вокруг была благоустроена: проведены работы по озеленению (высадка деревьев, устройство газона), организованы зоны отдыха, а также созданы детские и спортивные площадки с безопасным прорезиненным покрытием.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в период 2026–2028 годов переезд по программе реновации начнут или завершат более 215 тысяч москвичей. Актуальная информация о программе доступна на официальном портале mos.ru.
Реализация реновации соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни»: Москва сохраняет лидирующие позиции среди регионов по объёмам жилищного строительства.
