Овчинский: На ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» отметят Всемирный день театра

В Москве на ВДНХ в павильоне «Макет Москвы» отметят Всемирный день театра, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Он сообщил, что 27 марта гости смогут увидеть видеоэкскурсию об истории московского театра с XVII века до сегодняшних дней. По словам чиновника, благодаря экскурсии «Москва театральная» посетители узнают, когда открыли первый театр, и как развивалась театральная культура.

В ходе экскурсии гостям будут представлены материалы с Дмитрием Певцовым, Александрой Ребенок, Ириной Апексимовой и другими артистами. Продолжительность программы составляет 35 минут. Мероприятие рассчитано на разные возрастные группы.

«Многие другие интересные факты в формате видеоэкскурсии можно будет изучить в 11:00, 14:00 и 16:00. Такой формат сочетает светотехническое шоу и видеолекции, позволяет узнать архитектурные особенности зданий», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

К тому же в рамках мероприятия в 11:40, 14:40 и 16:40 пройдет интерактивная викторина о театральной Москве. Посетители, правильно ответившие на семь и более вопросов, смогут получить памятный приз. Вход на мероприятие свободный.

