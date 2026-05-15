Овчинский: На ВДНХ пройдет фотовыставка об архитектуре московских музеев

В ходе акции «Ночь в музее» в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ 16 мая откроется фотовыставка «Архитектура музеев». Экспозиция продемонстрирует архитектурные особенности зданий. Помимо этого гостям также проведут лекцию «Народы России», которая познакомит москвичей и туристов с культурными центрами и представительствами народностей России в Москве. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«Новая выставка позволит посетителям обратить внимание на детали музейных зданий, которые в повседневной жизни часто остаются незамеченными. Мы стараемся делать такие проекты понятными и интересными для людей разного возраста, поэтому сочетаем фотографии, макет и познавательные программы», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Такие проекты позволяют по-новому воспринимать архитектурное наследие столицы и лучше осознавать, как именно формировался облик города.

Экспозиция представляет фотографии музеев в городской среде, а также демонстрирует их уменьшенные копии на макете Москвы. Гости выставки смогут узнать все об эпохе появления зданий, архитекторах и стилях постройки.

В свою очередь, лекция о народах России также пройдет 16 мая. Сотрудники павильона расскажут и покажут посетителям здания, которые принадлежат представительствам различных народов страны. Это позволит узнать, как в столице сберегаются культурные традиции и проводятся мероприятия, которые объединяют народности России.

Павильон «Макет Москвы» был открыт при участии мэра Москвы Сергея Собянина в октябре 2017 года. В нем регулярно проходят выставки, экскурсии и тематические программы для детей и взрослых.

Ранее Владислав Овчинский сообщил о том, что Московский фонд реновации жилой застройки, реализующий программу реновации, по итогам 2025 года стал лидером по вводу жилья среди всех компаний-застройщиков России. Всего в рамках реализации программы реновации в прошлом году ввели рекордные 2,3 млн квадратных метров жилья. Это 119 домов в которых оборудовали более 35 тысяч квартир.

