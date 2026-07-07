Овчинский: На Варшавском шоссе в Москве построили новый дом по реновации

В районе Нагатино-Садовники Южного административного округа завершили строительство новостройки по программе реновации. Площадь жилого комплекса - более 47 тысяч квадратных метров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Речь идет о здании по адресу: Варшавское шоссе, дом 41



«Новостройка состоит из четырех секций переменной этажности, в них 414 квартир с улучшенной чистовой отделкой. Их общая площадь превышает 25 тысяч квадратных метров. Секции дома образуют п-образную композицию, благодаря которой во дворе удалось создать приватное пространство. Здесь оборудовали две детские и спортивную площадки, место для спокойного отдыха», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



В здании учтен принцип безбарьерной среды. Так, входы в подъезды находятся на одном уровне с тротуаром. Ступеней и порогов нет, чтобы каждому жителю было комфортно.



На первом этаже дома расположились просторные подъезды с широкими вестибюлями и витражными входными группами. Также там предусмотрены места для хранения велосипедов и детских колясок. Помимо прочего, на первых этажах предусмотрены свободные помещения под аптеки, пекарни, магазины.



Фасад дома отделали керамическим кирпичом, а секции со стороны улицы оформлены в бордовом оттенке. Фасады, выходящие во двор, декорированы в цвет белого золота.



Рядом с новым ЖК находится станция метро «Нагатинская», медицинские и образовательные учреждения, а также горнолыжный спортивный комплекс.

