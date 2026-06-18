Овчинский: На улице Госпитальный Вал в Москве возведут ЖК по программе реновации

В Басманном районе Центрального административного округа столицы возводится дом по программе реновации, общая площадь которого составит более 22 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Здание строится по адресу: улица Госпитальный Вал, земельный участок 3. Вблизи от новостройки есть вся социальная инфраструктура, в том числе учебные заведения, поликлиники, аптеки, магазины и кафе. В пешей доступности находятся станции метро «Лефортово» и «Электрозаводская», а также остановки наземного общественного транспорта. Неподалеку расположен Лефортовский парк.

«Басманный район считается одним из старейших в Москве, здесь встречаются здания разных эпох, отражающие этапы развития столицы. Новый жилой комплекс по программе реновации станет ярким образцом современной архитектуры. Дом рассчитан на 262 квартиры, его жилая площадь составит более 14 тысяч квадратных метров», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На объекте завершено более 80% монтажа железобетонных конструкций. В настоящее время ведутся работы по возведению наружных стен и внутренних перегородок, установке ограждающих конструкций теплового контура здания, а также начаты работы по обустройству фасада, черновой отделке и прокладке инженерных сетей.



Жилой комплекс на Госпитальном Валу строится по уникальному проекту и выделяется оригинальной архитектурой с монохромным оформлением экстерьера. Фасады будут облицованы металлокассетами необычного перламутрово-рубинового оттенка, а на первом этаже витражное остекление дополнят декоративные металлические панели с геометрическим узором.

Строительство осуществляется по монолитной технологии, срок службы таких зданий составляет более ста лет.

Двор новой застройки будет озеленен и благоустроен: на территории появятся детская и спортивная площадки с безопасным прорезиненным покрытием и современным оборудованием, а в зоне отдыха установят скамейки. Также предусмотрены элементы уличного освещения, велопарковка и тротуары с удобными пологими спусками.

