Овчинский: На юго-востоке Москвы продолжается строительство дома по реновации
На юго-востоке Москвы в районе Выхино-Жулебино строится дом по программе реновации общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Жилой комплекс строят на улице Ташкентская на месте дома № 14, корпус 2, расселенного в рамках программы реновации.
«В доме предусмотрено 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров. Придомовую территорию благоустроят и комплексно озеленят», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
По словам Овчинского, во дворе появятся освещение и камеры видеонаблюдения, а также будут обустроены спортивная площадка, две детские зоны и место для отдыха. Новостройка расположена в шаговой доступности от станции метро «Юго-Восточная», детских садов, школ и медицинских учреждений. Сейчас на объекте продолжаются отделочные работы, монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей территории.
Дом будет доступен для маломобильных жителей: входы запроектированы без перепадов высот, на уровне улицы, а в подъездах установлены современные комфортабельные лифты. Пороги и ступеньки между двором и квартирой отсутствуют — обеспечена безбарьерная среда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru