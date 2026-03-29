Овчинский: На юго-востоке Москвы началось строительство дома по реновации

В Люблине на юго-востоке Москвы в рамках реализации программы реновации началось строительство нового ЖК из трех строений общей площадью свыше 43 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Объект расположен на Таганрогской улице и рассчитан почти на 440 квартир, десять из которых оборудуют для маломобильных граждан. По словам политика, в настоящий момент на стройплощадке началось возведение подземной части здания.

«Неподалеку находятся станции метро "Люблино" и "Волжская", а также станция МЦД Люблино. Поблизости расположены школы и детсады, поликлиники, спорткомплексы и другие объекты. В шаговой доступности — Люблинский парк», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Отмечается, что двор будущего ЖК благоустроят и озеленят, там оборудуют общественную зону с детской и спортивной площадками. Фасад новостройки разработали по индивидуальному проекту с учетом архитектурного ландшафта района, что позволит органично вписать дом в окружающую застройку.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил о передаче под заселение в рамках реновации еще одного дома в Рязанском районе Москвы.