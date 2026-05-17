Овчинский: На юге Москвы по программе реновации строится дом на 185 квартир

В районе Бирюлёво Восточное началось строительство нового жилого дома по программе реновации общей площадью почти 17 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Двухсекционный дом по программе реновации строится на месте снесенных пятиэтажек. Сейчас ведутся монолитные работы на уровне четвертого этажа», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом возводится на улице Загорьевской (земельный участок 2/5) на месте снесённых пятиэтажек.

Новостройка расположена в одном из самых зелёных районов столицы — рядом находятся Бирюлёвский дендропарк и Герценский парк. В шаговой доступности — школы, детские сады, поликлиники, магазины и остановки общественного транспорта.

Квартиры будут полностью готовы к заселению, с современной отделкой и коммуникациями. Три квартиры спроектированы для маломобильных граждан. В доме реализуют концепцию безбарьерной среды. На первом этаже предусмотрены колясочные, комната консьержа и коммерческие помещения.

Придомовую территорию также благоустроят. Появятся детские и спортивная площадки, зоны тихого отдыха, озеленение, освещение и видеонаблюдение, а парковка будет отделена от дворового пространства.

Столичная программа реновации жилищного фонда, запущенная в августе 2017 года, направлена на улучшение условий жизни примерно одного миллиона жителей города. В рамках инициативы планируется переселение собственников из 5 176 многоквартирных домов в современные комфортабельные здания. Для ускорения процесса мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу нарастить темпы реализации проекта вдвое.

