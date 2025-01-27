Овчинский: На юге Москвы по программе реновации построили два жилых комплекса

В столице в Южном административном округе по программе реновации построили два ЖК суммарной площадью более 27 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Он добавил, что указанные объекты расположены в районах Нагорный и Бирюлево Восточное на Загорьевской улице и на Симферопольском проезде. Отмечается, что в пешей доступности от объектов находятся станции метро «Нахимовский проспект» и «Нагорная».

По словам Овчинского, здание в Симферопольском проезде состоит из двух секций, которые рассчитаны на 180 квартир площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. При этом в четырех квартирах для маломобильных граждан была увеличена ширина коридоров и установлена спецсантехника.

«В односекционной новостройке на Загорьевской улице 108 квартир, общая площадь которых более шести тысяч квадратных метров. В новых ЖК уже оборудованы колясочные и помещения для консьержей, а на первых нежилых этажах расположены помещения, где в будущем откроют объекты социально-бытового назначения», - сообщил руководитель департамента.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили девять новых площадок, которые находятся в пяти районах трех административных округов города.

