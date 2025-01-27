Овчинский: На юге Москвы по программе реновации построили два жилых комплекса
В столице в Южном административном округе по программе реновации построили два ЖК суммарной площадью более 27 тысяч квадратных метров. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
Он добавил, что указанные объекты расположены в районах Нагорный и Бирюлево Восточное на Загорьевской улице и на Симферопольском проезде. Отмечается, что в пешей доступности от объектов находятся станции метро «Нахимовский проспект» и «Нагорная».
По словам Овчинского, здание в Симферопольском проезде состоит из двух секций, которые рассчитаны на 180 квартир площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. При этом в четырех квартирах для маломобильных граждан была увеличена ширина коридоров и установлена спецсантехника.
«В односекционной новостройке на Загорьевской улице 108 квартир, общая площадь которых более шести тысяч квадратных метров. В новых ЖК уже оборудованы колясочные и помещения для консьержей, а на первых нежилых этажах расположены помещения, где в будущем откроют объекты социально-бытового назначения», - сообщил руководитель департамента.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации включили девять новых площадок, которые находятся в пяти районах трех административных округов города.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФАС обязала «Просвещение» перечислить в бюджет два миллиарда рублей незаконного дохода
- С пляжей Кубани и Крыма собрали свыше 176 тысяч тонн песка с мазутом
- При взрыве автоцистерны в Пакистане погибли шесть человек
- СМИ: Телекомментатор Недим Туркмен погиб при пожаре в турецком отеле
- СМИ: Переговоры по урегулированию на Украине начнутся в апреле-мае
- СМИ: Пожар в турецком отеле Grand Kartal мог начаться из-за включенного гриля на кухне
- В Ростове-на-Дону произошел пожар в административном здании СИЗО-1
- Депутат Госдумы призвал запретить продажи украинских конфет на маркетплейсах в РФ
- Компания из Китая запустит массовое производство роботов-гуманоидов
- Сын Лукашенко Николай сыграл соло на фортепиано в песне «Песняров»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru