Овчинский: На участке бывшей промзоны «Автомоторная» построят ФОК

В рамках реализации программы комплексного развития территорий (КРТ) на участке бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

По его словам, возведением ФОКа займется инвестор. Комплекс расположится неподалеку от Московского городского вокзала «Лихоборы» в Проектируемом проезде №1127.

«Он появится в составе высотного комплекса и позволит жителям заниматься спортом рядом с домом, а также создаст 535 рабочих мест. Территорию рядом с объектом благоустроят, для комфортного подъезда к зданию проложат новые дороги», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В рамках КРТ на месте бывших промзон или неэффективно используемых участков возводятся многофункциональные городские кварталы с жильем и необходимой инфраструктурой.

На сегодняшний день в столице на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ, общая площадь которых составляет порядка 4,2 тысячи гектаров.

