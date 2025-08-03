Овчинский: На Ташкентской улице в Москве возводят новостройку почти на 300 квартир

В Москве в районе Выхино-Жулебино в рамках программы реновации строят дом на 296 квартир суммарной площадью свыше 17,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский.

Отмечается, что новый ЖК общей площадью свыше 33 тысяч квадратных метров возведут на Ташкентской улице. Его построят вместо расселенных по реновации домов № 14, корпус три и корпус четыре. По словам Овчинского девять квартир в новом здании обустроят для маломобильных граждан.

«Рядом с новостройкой расположены станция метро «Юго-Восточная», остановки общественного транспорта, учреждения образования и здравоохранения. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы подземной и надземной частей здания», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Чиновник добавил, что придомовая территория нового ЖК будет благоустроена: там установят освещение и камеры. При этом первые этажи новостройки будут нежилыми, поэтому в них смогут разместить комнаты для хранения, лифтовый холл и объекты инфраструктуры.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин подвел итоги осуществления в городе программы реновации за восемь лет.