Овчинский: На стройплощадках реновации внедряется технология распознавания лиц
На строительных площадках по реновации приступили к тестированию биометрических систем контроля и управления доступом (биометрические СКУД). Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
«Сегодня в Москве на различных строительных площадках идет тестовое применение технологии распознавания лиц», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Овчинский добавил, что использование биометрических СКУД позволяет обеспечить строгий контроль доступа к строительным материалам и технике, сократить время на административные задачи, улучшить контроль качества работ, а также фиксировать и отслеживать в режиме реального времени соблюдение сотрудниками рабочего графика. Постоянный мониторинг, по его словам, даёт возможность оперативно реагировать на инциденты и нарушения требований безопасности, что в целом способствует формированию более безопасной рабочей среды.
Отмечается, что внедрение таких инновационных решений демонстрирует стремление Москвы к применению современных технологий в градостроительстве и заботу о здоровье, безопасности и комфорте горожан.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предполагает расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить реализацию проекта вдвое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru