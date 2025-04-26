Овчинский: На северо-западе Москвы демонтировали 35 старых домов по реновации
На северо-западе столицы в рамках программы реновации были демонтированы 35 ранее расселенных домов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, жители этих домов переехали в новые квартиры с готовой отделкой.
«На сегодня полностью расселены и уже демонтированы 35 зданий в пяти районах округа. Среди них восемь в Северном Тушине, в Хорошево-Мневниках – 11. По шесть домов демонтировали в районах Митино и Южное Тушино. Еще четыре здания снесли в районе Щукино», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
Всего на северо-западе Москвы в рамках программы реновации предстоит расселить 432 старых дома. На месте расселенных и демонтированных домов возведут новое жилье.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказывал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник поручил в два раза увеличить темпы реализации программы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ выпустили более 130 беспилотников за сутки по Белгородской области
- СМИ: Козловский заработает 3,5 миллиона рублей с моноспектакля «Фрэнк»
- Представитель Киркорова раскрыла причины возгорания одежды певца на концерте
- СМИ: Количество пострадавших при взрыве в Иране увеличилось до 281
- Генпрокуратура просит запретить деятельность собственников «Мира танков»
- СМИ: Ребенок погиб на выставке трофейной техники в Комсомольске-на-Амуре
- ВС РФ водрузили российский триколор в селе Горналь
- Герасимов отметил роль бойцов КНДР в освобождении Курской области
- Герасимов: ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч военнослужащих
- Трамп и Зеленский встретились перед похоронами папы римского Франциска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru