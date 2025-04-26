Овчинский: На северо-западе Москвы демонтировали 35 старых домов по реновации

На северо-западе столицы в рамках программы реновации были демонтированы 35 ранее расселенных домов, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

По его словам, жители этих домов переехали в новые квартиры с готовой отделкой.

«На сегодня полностью расселены и уже демонтированы 35 зданий в пяти районах округа. Среди них восемь в Северном Тушине, в Хорошево-Мневниках – 11. По шесть домов демонтировали в районах Митино и Южное Тушино. Еще четыре здания снесли в районе Щукино», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Всего на северо-западе Москвы в рамках программы реновации предстоит расселить 432 старых дома. На месте расселенных и демонтированных домов возведут новое жилье.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказывал о переселении по реновации в Тимирязевском районе. Градоначальник поручил в два раза увеличить темпы реализации программы.

