Овчинский: На северо-востоке Москвы построили дом по реновации
В столичном районе Марфино завершилось возведения новостройки по программе реновации, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.
По его словам, в жилом комплексе разместятся 431 квартира, общая площадь которых будет превышать 25 тысяч квадратных метров.
«Во дворе между корпусами расположены детская и спортивная площадки, зона отдыха и выполнено комплексное озеленение. На территории жилого комплекса создана безбарьерная среда — в подъездах отсутствуют пороги и ступени, а входные группы расположены на уровне земли. В шаговой доступности находятся станции метро “Бутырская” и “Фонвизинская”, парк “Останкино”, школы, детские сады и медицинские учреждения», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.
В первом корпусе жилого комплекса будет один подъезд, во втором – два. В просторных подъездах разместятся зоны для хранения велосипедов и колясок, лифтовый холл и зона для почтовых ящиков. На первых нежилых этажах могут открыться пункты выдачи заказов, магазины и кафе.
Программа реновации заработала в Москве в 2017 году. Реализации программы подразумевает расселение 5176 старых домов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году новое жилье по реновации получили больше 18 тысяч москвичей.
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