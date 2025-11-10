Овчинский: На северо-востоке Москвы построили 2 ЖК по реновации

В сентябре 2025 года на северо-востоке Москвы в рамках программы реновации построили два жилых комплекса в Бабушкинском районе и в районе Отрадное, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

По его словам, в двух ЖК на Радужной улице и в Отрадном проезде суммарно насчитывается более 440 квартир, девять из которых предназначены для маломобильных граждан. Их общая площадь составляет больше 25 тысяч квадратных метров, добавил чиновник.

«Сквозные входы в домах оборудовали на одном уровне с улицей, без лестниц, порогов и других препятствий. В подъездах обустроили просторные вестибюли и лифтовые холлы», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.

Он рассказал, что придомовые территории комплексно благоустроили с помощью деревьев, газонов и цветников, а также площадок для спорта и отдыха.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что новые дома, возведенные в рамках программы реновации, экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.