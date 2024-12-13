Овчинский: На севере Москвы продолжат реконструкцию производственного комплекса

В районе Западное Дегунино на севере Москвы продолжится реконструкция производственного корпуса, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Реконструкция главного производственного комплекса ОАО «Бусиновский МПК» стартовала еще в 2017 году, однако работы пришлось остановить в связи с банкротством застройщика. После этого комплекс площадью порядка 110 тысяч квадратных метров перешел в собственность нового правообладателя.

По словам Овчинского, Оперативная группа по сокращению объектов незавершенного строительства взяла на контроль комплекс в Западном Дегунине. В итоге в октябре 2024 года было принято решение разместить на месте долгостроя объект пищевой промышленности и складского назначения.

Москва активно поддерживает создание современной инфраструктуры в целях развития пищевых производств. На сегодняшний день в столице работает свыше 300 предприятий этой отрасли.