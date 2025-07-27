Овчинский: На Саввинской набережной обустроят новое общественное пространство

В Центральном административном округе Москвы вблизи Саввинской набережной продолжается благоустройство территории площадью более 2,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

«Под благоустройство попадают два участка, расположенные через дорогу от набережной вдоль домов. Более тысячи квадратных метров займут зеленые насаждения», – приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

По словам Овчинского, здесь запланировано высаживание 59 деревьев и кустарников, разделение пешеходных зон, включая маршрут к сохранившемуся муралу с изображением Германа Гессе. Проект соответствует современным градостроительным стандартам, учитывает климатические и визуальные особенности территории, предусматривает расширение тротуаров и устройство парковки на 15 машиномест. Кроме того, будет озеленено более 900 квадратных метров прилегающих придомовых территорий и пострена спортивная площадка для баскетбола и хоккея.

