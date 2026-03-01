Овчинский: На проспекте Буденного появится еще один дом по реновации

В районе Соколиная Гора Восточного административного округа Москвы построят жилой дом в рамках программы реновации. Новостройка появится на проспекте Буденного, владение 17Б — такое решение закреплено в обновлённых правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

«Площадь участка под застройку не превышает 0,9 гектара. На нем предусмотрено строительство жилья общей площадью 22 тысячи квадратных метров. Под нежилое использование, в том числе помещения на первом этаже, отведено около 2,5 тысячи квадратных метров», - приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы

Территория возле дома будет благоустроена: там оборудуют детские и спортивные площадки. Рядом расположен Измайловский парк, а в целом район отличается развитой инфраструктурой — поблизости есть образовательные и медицинские учреждения, магазины и другие объекты городской среды. Кроме того, в шаговой доступности находятся остановки наземного транспорта и станция Соколиная Гора Московского центрального кольца.

Программа реновации, утверждённая в августе 2017 года, охватывает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на текущий момент реализация программы завершена более чем на четверть. Ранее градоначальник поставил задачу удвоить темпы её выполнения.

ФОТО: Владислав Овчинский / Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
